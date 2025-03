McLaren ainda é a equipe a ser batida na Fórmula 1, diz Leclerc

Tanto Lewis Hamilton quanto Charles Leclerc lideraram sessões de testes da pré-temporada da Fórmula 1. O resultado, contudo, pede cautela à Ferrari, na avaliação do piloto de Mônaco. Para Leclerc, a melhor equipe da categoria continua sendo a McLaren, campeã do Mundial de Construtores na temporada passada.

"Hoje sinto que a McLaren continua sendo a equipe a ser batida", afirmou o monegasco, nesta terça-feira, em Maranello, na sede da Ferrari. "No entanto, é muito difícil ter certeza da imagem dada nos testes porque não temos ideia do nível de combustível que eles estão usando e tudo mais."

Entre as limitações dos testes de pré-temporada estão as avaliações de ritmo de corrida, com equipes dando mais atenção a longos trechos do que a velocidades em tiros mais curtos, típicos de treinos classificatórios.

Leclerc, contudo, viu o lado positivo do desempenho da Ferrari. "Nossos testes correram muito bem, cumprimos nosso programa, que é o mais importante, e não tivemos nenhuma surpresa ruim, o que também é bom", ponderou.

As dúvidas, segundo o monegasco, chegarão ao fim na primeira etapa do campeonato, no GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março, em Melbourne. "O desempenho ainda será visto na próxima semana, quando chegarmos à Austrália para a classificação."