Camilla é eliminada do BBB25 com maior rejeição da edição

Fim de linha! Nesta terça-feira, dia 4, em mais um programa rápido por conta dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, outra eliminada foi anunciada. Com 94,67 por cento dos votos, Camilla deixou a casa do BBB25.

Com um CAT BBB menor que o normal por conta dos desfiles do Carnaval carioca, um dos quadros que mais animou os internautas foi em homenagem ao Oscar, que rolou no último domingo, dia 2.

Na hora do discurso, Tadeu Schmidt foi mais direto sobre como os participantes do BBB não se posicionaram ao longo do programa. Além disso, contou sem muitos disfarces como Camilla estava do lado errado da história para o público do reality show.

Ela disputava a permanência no programa com Renata e Dona Vilma.