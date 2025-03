Prévia de Drive To Survive mostra reação de chefe da Mercedes com Hamilton na Ferrari

Às vésperas do início de uma nova era da Fórmula 1, com a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari a partir desta temporada, a Netflix divulgou um novo trailer da sétima temporada de Drive To Survive, que estreia nesta sexta-feira, com a reação de Toto Wolff, chefão da Mercedes, à saída do piloto britânico da equipe.

A ida de Hamilton à Ferrari foi sacramentada na última temporada, mas desde 2023 o nome do piloto já era vinculado à escuderia italiana. À época, Wolff afirmou que as partes discutiam uma renovação contratual e tratou como natural as especulações a respeito do futuro da estrela, visto que entraria em seu último ano do vínculo com a Mercedes.

Na série que mostra os bastidores da Fórmula 1, com a vida dos pilotos e chefões das equipes, um dos episódios irá tratar sobre saída de Hamilton. No pequeno trecho, divulgado pela Netflix nesta terça-feira, Wolff é pego de surpresa pela decisão do piloto britânico.

"Quando ele (Hamilton) me contou, foi um pouco surreal. Meu piloto, depois de 12 anos na equipe, diz 'estou indo para a Ferrari'. Para mim, foi algo como 'sério? Nem consigo imaginá-lo todo de vermelho. Como isso combina?'", afirmou Wolff. Hamilton comunicou sua decisão à Mercedes antes do GP do Bahrein, a primeira etapa da Fórmula 1 em 2024. "A surpresa se deu pelo momento. Por que ele faria isso (comunicar sua saída) agora?"

O heptacampeão chega à Ferrari para ser o substituto do espanhol Carlos Sainz Jr., agora na Williams, como companheiro de equipe do monegasco Charles Leclerc. Em janeiro, ele realizou as primeiras atividades com a equipe em Maranello, na Itália. A primeira etapa da Fórmula 1 acontece no dia 16 de março, com o GP da Austrália.