Millie Bobby Brown desabafa e lamenta críticas sobre sua aparência: Não vou sentir vergonha como me visto ou me apresento

Ela hablou! Depois de receber diversos comentários sobre a mudança de aparência, Millie Bobby Brown falou que não tem se sentido bem com o público. Segundo ela, os internautas continuam presos em como ela era desde pequena.

- Quero falar de algo que acho que é maior do que eu, algo que afeta todas as jovens que crescem sob o escrutínio público. Acho necessário falar sobre isso. Comecei nessa indústria quando tinha dez anos de idade. Cresci na frente do mundo e, por algum motivo, as pessoas parecem não conseguir crescer comigo. Em vez disso, agem como se eu devesse ficar congelada no tempo, como se eu ainda devesse ter a mesma aparência que tinha na primeira temporada de Stranger Things. E por não ter, agora sou um alvo.

Millie também reclamou de como as mudanças que ela já fez ao longo do tempo foi tratado pela mídia dos Estados Unidos.

- Vamos falar sobre os artigos, as manchetes, as pessoas que estão tão desesperadas para destruir as jovens. (...) Isso não é jornalismo. Isso é bullying. O fato de escritores adultos passarem seu tempo dissecando meu rosto, meu corpo, minhas escolhas, é perturbador. O fato de alguns desses artigos serem escritos por mulheres? Pior ainda

De acordo com a atriz que surgiu como Eleven na série Stranger Things ainda relembrou que o público fala sobre apoio de mulheres, mas elas são sempre as primeiras a serem criticadas pela aparência.

- Sempre falamos sobre apoiar e fazer mulheres jovens se empoderaram, mas quando chega a hora, parece mais fácil derrubá-las para obter cliques. Pessoas desiludidas não conseguem lidar com ver uma garota se tornar uma mulher nos termos dela, não nos delas. Eu me recuso a me desculpar por crescer. Eu me recuso a me tornar menor para me encaixar nas expectativas irrealistas de pessoas que não conseguem lidar com ver uma garota se tornar uma mulher. Não vou sentir vergonha por minha aparência, como me visto ou como me apresento. Nós nos tornamos uma sociedade onde é muito mais fácil criticar do que fazer um elogio. Por que a reação impulsiva é dizer algo horrível em vez de dizer algo legal? Se você tem um problema com isso, eu tenho que me perguntar: o que é que realmente te deixa tão desconfortável? Vamos melhorar. Não só por mim, mas por cada jovem que merece crescer sem medo de ser dilacerada por simplesmente existir.