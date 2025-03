Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dão beijão em apresentação de trio elétrico

Casalzão! Nesta terça-feira, dia 4, Diogo Nogueira puxou o público em mais um dia de Carnaval. Aproveitando a folia ao máximo, ele e Paolla Oliveira deram um beijão em cima do trio elétrico.

Para acompanhar e também alegrar os fãs, Paolla Oliveira caiu no samba em cima do trio elétrico com as canções do amado.

Mostrando o look com uma camiseta do Clube do Samba e uma saia de brilhos nas cores da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, onde Paolla foi Rainha de Bateria.