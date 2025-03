Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas no Carnaval de Salvador

Daniela Mercury e Tony Salles se estranharam na última segunda-feira, dia 3, enquanto passavam pelo circuito Dodô, em Salvador. Os dois estavam carregando uma galera com o trio elétrico, quando o carro do cantor se aproximou do da cantora.

Com isso, Mercury se irritou e alfinetou:

- Tony colou aqui, né? Aí ficou dois trios tocando, é uma loucura. Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleque, rapaz. Ficou feio, viu bicho.

Direto de seu trio, Tony respondeu:

- A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, às vezes, acabam segurando o percurso e atrasa.

E continuou:

- O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar.

O clima tenso continuou até o fim do show de Mercury, que quando se despediu ainda soltou:

- Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí.