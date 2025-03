Fabio Porchat e namorada posam nus em meio ao carnaval: 'Adão e Eva'

O comediante Fabio Porchat e sua namorada, a também humorista Priscila Castello Branco, posaram nus para uma foto durante uma viagem nesta segunda-feira, 3. No Instagram do apresentador, o casal compartilhou o momento em uma praia paradisíaca.

"Nossa fantasia do carnaval: Adão e Eva no Paraíso!", escreveu Porchat. Na publicação os dois aparecem pelados, mas as regiões genitais de ambos estão cobertas por conchas brancas.

Na mesma publicação, Porchat também aproveitou para celebrar a vitória brasileira no Oscar. "O Oscar é nosso!", escreveu, ilustrando a comemoração com uma foto sua nadando na praia.

Neste domingo, 2, o Brasil conquistou o primeiro Oscar de sua história. O longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, faturou o prêmio de Melhor Filme Internacional. A obra ainda concorria nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, mas acabou sendo preterida por Anora.