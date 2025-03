PIB da África do Sul expande 0,6% em 2024 e também no 4º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul expandiu 0,6% no quarto trimestre ante o terceiro, informou a Stats SA, como é conhecida agência oficial de estatísticas no país. O resultado contrasta com o recuo revisado de 0,1% registrado nos três meses anteriores. O PIB real do país também aumentou 0,6% em 2024, uma desaceleração ante a expansão de 0,7% em relação a 2023. Analistas da FactSet projetavam crescimento maior, de 1,4%.