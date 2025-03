Zubeldía exalta gol de contra-ataque do São Paulo e evita polêmica sobre gramado sintético

Contido e cauteloso, o técnico Luis Zubeldía se esquivou de perguntas sobre o Palmeiras, rival do São Paulo na semifinal do Paulistão, e da polêmica sobre o gramado sintético. O treinador argentino preferiu exaltar o gol de contra-ataque do seu time e valorizar a versatilidade de jogadores como Alisson.

"Para mim, a melhor noticia é que podemos marcar um gol de contra-ataque. Porque todas sa as equipes se fecham bem, como aconteceu no ano passado", disse Zubeldía, após a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, exatamente o algoz do São Paulo na mesma fase de quartas de final no Paulistão de 2024.

Na avaliação de Zubeldía, o contra-ataque escancara mais um recurso importante do São Paulo nesta reta final do Estadual. "Fazemos muito gol de bola parada, contra o São Bernardo, fizemos 22 passes até o gol. Creio que uma equipe para se tornar decisiva, precisa ser boa em contra-ataque e não depender apenas de muitos passes para marcar um gol. Isso é uma boa notícia."

O treinador defendeu o esquema com três zagueiros, que pode manter para o clássico com o Palmeiras, e tratou de elogiar Alisson, que fez função de volante nesta segunda-feira. "É muito importante a versatilidade dele. Tanto Alisson quanto Marcos Antônio e Oscar, os três do meio-campo, têm características mais ofensivas do que defensivas. E o Alisson está mudando suas características e trabalhando muito na recuperação de bola, em sua maneira tática de jogar."

Do início ao fim da entrevista coletiva pós-jogo, Zubeldía foi questionado sobre o confronto com o Palmeiras na semifinal, em data ainda a ser confirmada, e o fato de jogar no polêmico gramado sintético, alvo de campanha de diversos jogadores dos clubes da primeira divisão nas últimas semanas, com destaque para jogadores do São Paulo.

"Este é um assunto que não quero mais falar. Temos de pensar em como nós vamos trabalhar o jogo para vencer essa semifinal", afirmou em um momento da coletiva. "É um clássico, é bom jogá-lo numa semifinal. Deverá ser um lindo jogo, com muitos temperos. Vamos falar mais sobre esse jogo ao longo da semana, sobre questões de clássico. Agora acredito que o gramado não quero falar mais", comentou, em outro momento.