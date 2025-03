Bia Haddad estreará direto na 2ª rodada contra rival do quali em Indian Wells

Vindo de quatro derrotas seguidas, Beatriz Haddad Maia conheceu seu caminho na chave principal do WTA 1000 de Indian Wells, nesta segunda-feira, nos Estados Unidos. A tenista número 1 do Brasil e 17ª do mundo estreará direto na segunda rodada contra uma adversária que sairá do qualifying, a fase preliminar do torneio.

Bia vai iniciar sua trajetória direto da segunda rodada, sem precisar pela primeira, porque é a 16ª cabeça de chave. Com status de "bye", ela aguardará a rodada de abertura para conhecer sua primeira adversária na competição americana. Certo é que sua rival virá do quali porque, pelo cruzamento, duas tenistas da fase preliminar, ainda não definidas, vão se enfrentar na rodada inicial.

Se confirmar o favoritismo em sua estreia, Bia poderá cruzar com a russa Ekaterina Alexandrova, 19ª do mundo. A brasileira tem vantagem de 3 a 1 no retrospecto contra a rival. O último confronto, em 2024, foi vencido pela tenista da Rússia.

Bia será a única brasileira na chave principal do primeiro torneio 1000 da temporada feminina - na chave masculina, o País será representado por João Fonseca e Thiago Wild. Será a sexta vez que ela jogará no tradicional torneio americano. Em 2021, obteve sua melhor campanha ao avançar até as oitavas de final.

A brasileira, contudo, vive momento difícil na temporada. Ela vem de quatro derrotas seguidas, com três eliminações consecutivas, em Doha, Dubai e Mérida, no México. Sua última vitória aconteceu na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.