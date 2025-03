Arteta minimiza má fase de Arsenal e PSV antes de confronto pela Liga: 'Energia diferente'

Em busca de uma vaga entre os oito melhores times da Europa, PSV e Arsenal se enfrentam, nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), em Roterdã, na Holanda, pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Um momento que deveria ser de festa, após o time inglês se classificar com a terceira melhor campanha e o holandês eliminar a favorita Juventus nos playoffs, virou um tormento, já que ambos atravessam péssima fase.

O Arsenal perdeu quatro atacantes por lesão - Saka, Gabriel Jesus, Kai Havertz e Gabriel Martinelli - nas últimas semanas e viu o rendimento cair em campo. Sem balançar as redes há duas partidas no Campeonato Inglês, o conjunto londrino praticamente deu adeus às chances de título, já que o líder Liverpool abriu 13 pontos à frente.

O PSV Eindhoven, por sua vez, triunfou em apenas uma de suas sete últimas partidas do Campeonato Holandês e ficou oito pontos distante do Ajax, o primeiro na tabela. Entretanto, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, vê uma energia diferente na Liga dos Campeões e não acredita que as duas equipes serão influenciadas pelo momento ruim.

"É um jogo que obviamente traz uma energia diferente, mantém todos em alerta. O que está por vir é um time que eliminou a Juventus. Jogamos muito com eles nos últimos anos, então sabemos do desafio", minimizou o treinador espanhol em entrevista coletiva na véspera do confronto.

De fato, Arsenal e PSV se encontraram na fase de grupos da Liga dos Campeões na última temporada, com uma vitória por 4 a 0 dos ingleses, em Londres, e empate por 1 a 1 em Roterdã. No ano anterior, pela fase de grupos da Liga Europa, cada equipe venceu em sua casa.

"Os resultados variam no futebol, o que me importa é como eles jogam, quais as suas fraquezas e como vencê-los. São dois jogos, mas jogaremos com a intenção de dominar o jogo e obter um bom resultado", comentou Arteta. "Seja qual for a situação na liga (nacional) quando você chega a esta fase da Liga dos Campeões, é outra coisa, você sente isso na atmosfera."