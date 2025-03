Ex-ator de 'Malhação' volta a trabalhar como ambulante no carnaval; veja vídeo

O ex-ator de Malhação Daniel Erthal voltou a chamar atenção nas redes sociais após publicar fotos e vídeos em que aparece mais uma vez vendendo cervejas como ambulante.

No ano passado, o artista havia viralizado com imagens em que aparece com o seu carrinho em frente à queima de fogos do Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. Desde então, ele conseguiu abrir um bar em Botafogo, mas voltou a circular durante o carnaval.

Conhecido do público por ter feito parte do elenco do folhetim teen em 2005, Erthal também gravou Belíssima, de 2006, e a versão brasileira de Rebelde, em 2011. Ele tem um perfil no Instagram apenas para divulgar seu trabalho como vendedor, e voltou a aparecer com o carrinho durante os blocos de rua, transitando para vender as bebidas entre os foliões.

Veja aqui

Daniel Erthal volta a vender cervejas como ambulante no Rio

Desta vez, Daniel aproveita os blocos de carnaval na zona sul do Rio para circular com sua carrocinha. Os vídeos mostram que ele anda por bairros como Urca, Botafogo, Leme e Copacabana.

Erthal começou a investir no ramo cervejeiro em 2013, conforme explicou ao jornal Extra. Ele criou a Cervejaria Erthal com um primo, e pretende estudar para voltar a ter oportunidades como ator.

"Quero é dar orgulho para a minha cachorra, para minha família, que nunca me abandonaram", comentou ao jornal. "Se outro achar que estou vendendo cerveja na praia... Estou sim. Sou o melhor ambulante de Copacabana, melhor atendimento, cerveja mais gelada."