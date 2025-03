Drone flagra roubo em bloco na zona oeste de SP e cinco são presos; veja vídeo

Um drone do Núcleo de Monitoramento Aéreo flagrou, no último domingo, 2, o momento em que uma mulher foi roubada na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, durante um bloco de carnaval. O monitoramento resultou na prisão de cinco suspeitos pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar.

As imagens captadas pelo equipamento possibilitaram o acompanhamento em tempo real do grupo, que tentou fugir em direção a uma praça. Três suspeitos foram interceptados pela GCM fora da área do evento, enquanto outros dois foram detidos por policiais militares. O celular roubado foi recuperado e devolvido à vítima.

Todos foram encaminhados ao 91º Distrito Policial, onde permaneceram presos.

Veja o vídeo aqui

Fantasias de carnaval

Além dos drones, policiais têm usado fantasias de carnaval para se infiltrar entre os foliões e identificar crimes com mais facilidade.

Segundo apurado pelo Estadão, cerca de 50 agentes, que atuam em esquema de rodízio, estão trabalhando disfarçados durante o evento na capital paulista.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não comentou sobre os números, mas confirmou que as fantasias nunca são repetidas. A pasta ainda informou que a Polícia Civil mobilizou efetivo da maioria das unidades que operam na capital para agir durante os dias de carnaval.