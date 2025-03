Humberto Carrão comemora Oscar de Ainda Estou Aqui: É muito lindo

Humberto Carrão se derreteu pela vitória de Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, que aconteceu no último domingo, dia 2. O ator estava pulando o Carnaval nos camarotes do Rio de Janeiro e em uma entrevista para a TV Globo, comentou o momento histórico:

- Eu e o Brasil, foi muito louco isso. Eu e o Brasil inteiro pensando em uma obra de arte. É muito lindo que em um dia de festa, um dia de carnaval, um filme que fala de ditadura seja vitorioso.

Vale lembrar que Humberto fez parte do elenco do filme, portanto, esse prêmio também é um pouco dele, não é? Esse foi o primeiro Oscar do Brasil, que também concorreu nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme.