Daniela Mercury anuncia vitória de Ainda Estou Aqui durante o circuito da Barra Ondina

O Brasil fez história na noite do último domingo, dia 2, ao levar seu primeiro Oscar! O filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, ganhou três indicações na premiação mais prestigiada do cinema e teve uma estatueta para chamar de sua, por Melhor Filme Internacional, perdendo as de Melhor Atriz e Melhor Filme.

Embora o longa não tenha levado todos os prêmios nos quais estava indicado, ainda é motivo de festa e comemoração, não é? Em clima de festa, Daniela Mercury, que estava desfilando no circuito da Barra Ondina, em Salvador, o trio elétrico para anunciar a vitória do filme na categoria estrangeira! Em cima do palco, a cantora disse:

- E a gente aqui, ó, já pegou o Oscar, já trouxe de vida para a nossa casa até aqui. [...] Vocês deveriam me dar uma bandeirinha com a cara de Fernanda! [...] O Oscar, muito bom! Que maravilha!, comemorou ela.

Em seguida, ela se confundiu e achou que tinham colocado a foto de Fernanda Torres segurando um Oscar no telão, mas era um clique de outra premiação que ela saiu vitoriosa:

- Eu acho que acabou a categoria de Fernanda, não? Ah, a imagem do telão aqui... Eu pensei que estava lá [no telão] a imagem do Oscar. Já devia estar, não é?, brincou.

E você, como foi sua reação com a vitória de Ainda Estou Aqui?