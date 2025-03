De 13 indicações, Emilia Pérez conquista apenas duas no Oscar 2025

Neste domingo, dia 2, aconteceu o Oscar 2025 em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é claro que um dos assuntos mais comentados foram as 13 indicações do filme Emilia Pérez. O motivo não foi a quantidade de indicações, mas sim as polêmicas que rondam a produção.

Acontece que Karla Sofía Gascón, atriz principal da trama, se envolveu em uma sequência de polêmicas após portais e seguidores reviverem antigos tweets com falas consideradas preconceituosas e, inclusive, a atriz perdeu alguns patrocinadores durante a campanha de seu filme, deixando de participar de uma série de premiações.

Além disso, os diretores estavam sendo acusados de usarem inteligência artificial na edição do longa. Isso se tornou uma questão ainda pior por conta da paralisação que aconteceu em Hollywood pela diminuição do uso de IA nos filmes.

Na noite da celebração máxima do cinema, Emilia Pérez estava indicado à 13 categorias, mas venceu apenas duas, sendo elas: Melhor Atriz Coadjuvante com Zoe Saldaña e Música Original com El Mal.