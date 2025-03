Mick Jagger aparece no Oscar e brasileiros temem 'pé frio'

A presença do cantor Mick Jagger no Oscar 2025, convidado para apresentar a categoria de melhor canção original, que foi para El Mal, de Emilia Pérez, preocupou os brasileiros. O vocalista da banda The Rolling Stones tem fama de pé frio, e um histórico preocupante de torcer para times que acabam derrotados.

Por isso, a presença do britânico no prêmio da Academia justamente no ano em que o Brasil briga por uma estatueta não passou batida. Nas redes sociais, muitos internautas desejam que ele esteja na torcida por algum outro filme.

O Oscar 2025 divulga os melhores do cinema em uma cerimônia na noite deste domingo. Este é um dia histórico para o Brasil, que concorre com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).