Grávida, Dani Calabresa curte show de Xanddy e dança no palco com o cantor

Dani Calabresa viveu um momento de fã na noite do último sábado, dia 1º. A humorista, que está grávida de seu primeiro filho com Richard Neuman, foi curtir a apresentação de Carnaval de Xanddy em São Paulo. Toda feliz com o momento, a artista subiu no palco, interagiu com o cantor e dançou muito.

Deixando claro que entregaria tudo na performance, Dani ganhou um carinho na barriga de Xanddy, que declarou:

- Eu te amo. Vem neném, neném vem, disse ele fazendo referência à música.

E não é que ainda teve a comediante arrasando na coreografia de Vem Neném ao lado do cantor? Ela mostrou que não estava brincando e dançou muito no palco. Após o show de Xanddy, a famosa também tietou Ana Castela e mostrou que sabe cantar todas as músicas da cantora sertaneja.

Em clima de folia, Dani declarou:

Eu estava de pijama em casa, mas Xanddy e Ana Castela eu amo.