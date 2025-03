Elenco e equipe de Ainda Estou Aqui ganha homenagem da Globo em jantar

Tá chegando a hora! No último sábado, dia 1º, a Globo prestou uma homenagem para a equipe e o elenco de Ainda Estou Aqui no restaurante Chateau Marmont em Los Angeles, nos Estados Unidos. A maravilhosa de Fernanda Torres marcou presença no evento. A intérprete de Eunice Paiva concorre ao Oscar de Melhor Atriz.

O jantar celebrou o sucesso mundial de Ainda Estou Aqui, que concorre ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. O longa-metragem nacional fez história ao levar mais de cinco milhões e 200 mil pessoas aos cinemas brasileiros e conquistar quase 40 prêmios nacionais e internacionais. Nesse registro vemos Fernanda Torres e os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Selton Mello, nosso eterno Rubens Paiva, esteve no evento. Além de Selton e Fernanda, Valentina Herszage também está em Los Angeles, nos Estados Unidos, representando o elenco de Ainda Estou Aqui. Ana Lúcia Paiva, filha de Eunice e Rubens Paiva também foi uma das convidadas presentes no jantar.