Power Rangers, Chapolin e padre: policiais usam fantasias para prender ladrões em blocos

Agentes da Polícia Civil de São Paulo têm empregado uma estratégia inusitada para atuar na segurança de blocos de carnavalcna capital. Os policiais têm se fantasiado de personagens como Power Rangers e Chapolin para se misturar aos foliões e identificar furtos de celular.

Neste sábado, 1°, policiais vestidos como Power Rangers prenderam um homem com sete celulares roubados. A operação foi realizada em um bloco perto do Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

No dia 24, dois agentes disfarçados de Chapolin Colorado e de padre prenderam um homem suspeito de furtar celulares durante um bloco de pré-carnaval na região da Consolação, no centro da capital. Ele estava com seis aparelhos.

Mais cedo, no dia 18, dois Chapolins ajudaram a prender integrantes de uma quadrilha que furtava celulares durante as festas de carnaval de rua na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

Os policiais identificaram uma mulher e três homens em busca de possíveis vítimas. Ao abordarem os suspeitos, a polícia identificou seis celulares, que foram apreendidos. Os quatro criminosos foram presos em flagrante pelos crimes de furto e associação criminosa.

Essas ações fazem parte de uma estratégia implementada no ano passado, em que agentes se infiltram entre os foliões para identificar e prender criminosos que se aproveitam da aglomeração.

De acordo com o governo, o uso de disfarces tem contribuído para uma maior sensação de segurança entre os bandidos, facilitando a atuação da polícia.

Conforme o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a estratégia de se infiltrar em blocos fantasiados resultou na prisão de sete pessoas e na recuperação de 30 celulares somente no último final de semana. A ação também foi destacada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas redes sociais.