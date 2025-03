Elon Musk confirma nascimento de seu 14º filho

A família de Elon Musk aumentou e o empresário celebrou a chegada de seu 14º herdeiro, fruto de seu relacionamento com a executiva Shivon Zilis, com quem já tem mais três filhos.

O anúncio foi feito na última sexta-feira, dia 28, por meio de uma publicação no X, antigo Twitter, pelo perfil de Shivon.

Discutimos com Elon e, à luz do aniversário da linda Arcadia, sentimos que seria melhor também compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho Seldon Lycurgus. Construído como um rolo compressor, com um coração sólido de ouro. O amo muito, escreveu.