David Johansen, vocalista da banda New York Dolls, morre aos 75 anos de idade

David Johansen, conhecido como vocalista principal da banda New York Dolls, morreu aos 75 anos de idade. O músico também é lembrado por ter trabalhado com o pseudônimo Buster Poindexter e ter interpretado o Fantasma do Natal Passado no filme Os Fantasmas Contra-Atacam, de 1988.

Leah Hennessey, filha do artista, revelou à revista People que ele morreu de causas naturais em sua em sua casa em Nova York no dia 28 de fevereiro. O comunicado enviado ao veículo começa dizendo:

David Johansen morreu em paz em casa, segurando as mãos de sua esposa, Mara Hennessey, e de sua filha Leah, sob a luz do sol, cercado por música e flores. Após uma década de saúde profundamente comprometida, ele morreu de causas naturais.

E finaliza:

David e sua família ficaram profundamente comovidos com a demonstração de amor e apoio que receberam recentemente como resultado de terem tornado públicos seus desafios. Ele ficou grato por ter tido a chance de manter contato com tantos amigos e familiares antes de falecer.

Em fevereiro, Leah revelou à revista que o pai havia sido diagnosticado com câncer em estágio quatro e um tumor no cérebro. Ele realizava tratamentos há mais de uma década e chegou a sofrer com complicações, mas não tornou pública a doença antes por ser uma pessoa privada. Na época, a filha de David contou:

David está em tratamento intensivo para câncer em estágio quatro há quase toda a última década. Houve complicações desde então. Ele nunca tornou seu diagnóstico público, pois ele e minha mãe Mara geralmente são pessoas muito reservadas, mas nos sentimos compelidos a compartilhar isso agora, devido ao fardo financeiro cada vez mais severo que nossa família está enfrentando.