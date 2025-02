Mortes suspeitas de Gene Hackman e esposa estão sendo investigadas pela polícia

As mortes de Gene Hackman e a esposa Betsy Arakawa estão sendo oficialmente investigadas pelas autoridades dos Estados Unidos. O ator, de 95 anos de idade, e a esposa de 64 anos, foram encontrados mortos ao lado de seu cachorro em sua residência em Santa Fé, Novo México, segundo a revista People.

Em comunicado à ABC News, a oficial de informações públicas do xerife do condado, Denise Womack-Avila declarou:

A polícia foi chamada pela primeira vez à residência na Old Sunset Trail, em Santa Fé, por volta das 13h45 de quarta-feira, onde Gene Hackman, 95, e sua esposa Betsy Arakawa, 64, e um cachorro foram encontrados mortos. Não há suspeita de crime como fator nessas mortes neste momento, no entanto, a causa exata da morte não foi determinada.

O ator foi indicado ao Oscar cinco vezes e ganhou duas. Em sua carreira, ele trabalhou nos filmes The French Connection, Superman e The Royal Tenenbaums. Já Arakawa era pianista. Eles se casaram em 1991. Do primeiro casamento, Hackman teve três filhos, Christopher Allen Hackman, de 63 anos, Elizabeth Jean Hackman, de 61, e Leslie Ann Hackman, 57.