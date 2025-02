Flora Gil confirma Preta Gil no Carnaval 2025 em Salvador: Eu já ganhei o Carnaval

Flora Gil confirmou que Preta Gil vai para Salvador celebrar o Carnaval 2025! A esposa de Gilberto Gil, pai da cantora, contou durante uma coletiva de imprensa no Camarote Expresso 2222, para o portal Alô Alô Bahia, que está muito feliz com a notícia e se derreteu pela enteada:

- Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem para a Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela vindo para cá, sair de São Paulo, pegar um avião e vir para cá... A Preta estar aqui na Bahia, podendo estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade.

Em seguida, ela relatou que foi uma sensação de alívio saber que Preta vai poder comemorar o feriado em Salvador:

- A gente vem de um ano com uma turbulência com a saúde da Preta e agora me dá um alívio quando eu penso assim: Preta está chegando. Vem como um bálsamo para mim. Aqui é o lugar que ela mais gosta no mundo, a Bahia.

Por fim, Flora não deixou de demonstrar alegria pela recuperação da cantora e disse que só o fato dela estar forte e animada para fazer essa viagem já a deixa cheia de esperança e alegria:

- E para ela ter a animação de dizer: Estou melhorando, eu vou para a Bahia, para o Carnaval. Vou para a Bahia ver meu pai estrear na Fonte Nova, no dia 15. Isso é uma força, um bálsamo para mim, cheio de esperança e alegria.

Nas redes sociais, Preta Gil repostou o vídeo da entrevista da madrasta e escreveu:

Te amo mamis, estou indo!

Vale lembrar que a artista foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023 e que, um ano depois, em 2024, a doença voltou em quatro lugares diferentes, fazendo com que ela siga com o tratamento até os dias atuais.