Irmão de Nana Caymmi atualiza estado de saúde da cantora e relembra susto: - Quase faleceu

O irmão de Nana Caymmi atualizou o estado de saúde da cantora, que está internada há seis meses na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, durante participação no podcast MPB Bossa. Danilo Caymmi informou que o quadro da artista segue preocupante.

Ao ser questionado sobre como está a irmã, ele contou que Nana quase morreu:

- Infelizmente, nada bem. Está há seis meses na UTI. Ela chegou muito ruim no hospital, quase faleceu... Mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas: cuidado com a questão da obesidade, pois foi o que levou a essas comorbidades.

Em seguida, Danilo detalhou que ela implantou um marca-passo, mas por conta de suas comorbidades a evolução está sendo bem gradual e é preciso ter paciência.

- Colocou um marca-passo, depois com a gordura fica muito difícil de se recuperar, tem também problemas no pulmão. É um combo que a gente está tratando, mas está melhorando aos pouquinhos. É passo a passo.