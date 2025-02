Superintendência do Cade aprova aquisição de 50% da Mantiqueira pela JBS

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de 50% da Mantiqueira Alimentos pela JBS. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A Mantiqueira é considerada a maior produtora de ovos da América do Sul e a décima maior do mundo. Como mostrou o Estadão/Broadcast, o movimento marca a entrada da JBS no segmento de ovos, ampliando sua diversificada plataforma global de proteínas, que já inclui bovinos, frangos, suínos, aquacultura e proteínas alternativas (plant-based e cultivada) em cinco continentes.

"A operação proposta representa, para o Grupo J&F, uma oportunidade estratégica de ingresso em um novo setor. Para a Mantiqueira Alimentos, trata-se de uma boa oportunidade financeira para continuar investindo na ampliação de sua operação", afirmaram as empresas no processo.