Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após nova ameaça tarifária de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/02/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após novas ameaças tarifárias do governo Trump, que tendem a inibir o apetite por risco.

O índice Hang Seng caiu 0,29% em Hong Kong, a 23.718,29 pontos, em um possível movimento de realização de lucros após o salto de mais de 3% do pregão anterior, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,73% em Seul, a 2.621,75 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,49% em Taiwan, a 23.053,18 pontos. Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, a 38.256,17 pontos, ajudado por ações de chips e do setor automotivo.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,23%, a 3.388,06 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,26%, a 2.091,66 pontos. Investidores ficarão atentos à reunião anual do Congresso Nacional do Povo, que começa na próxima semana, em busca de sinais do que Pequim planeja para impulsionar a segunda maior economia do mundo.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 25% a importações da União Europeia (UE). A declaração veio dias após Trump sinalizar que tarifas a produtos do México e do Canadá entrarão em vigor na semana que vem, quando um adiamento de um mês chegar ao fim.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, depois de acumular perdas por duas sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 0,33% em Sydney, a 8.268,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires