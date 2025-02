Ponte Preta e Votuporanguense são eliminados da Copa do Brasil ainda na 1ª fase

Dois clubes paulistas foram eliminados, nesta quarta-feira, da primeira fase da Copa do Brasil. A maior surpresa ficou para a Ponte Preta, que levou a virada do Concórdia-SC, por 2 a 1, e saiu de forma precoce da competição. O estreante Votuporanguense, em casa, empatou por 2 a 2 com a Aparecidense-GO, porém, perdeu a vaga nos pênaltis: 5 a 4.

A Ponte Preta começou bem o jogo, saindo na frente com Éverton Brito, porém, depois perdeu um pênalti, e sofreu o empate com Felipe Rangel. No início do segundo tempo, Zé Andrade fez o gol da virada catarinense, uma zebra nesta fase. Espera a definição do seu adversário, que sairá no confronto de quinta-feira, entre Portuguesa-SP e Botafogo-PB.

A noite foi movimentada com 15 jogos, inclusive com várias goleadas. A maior delas foi do Fluminense, que marcou 8 a 0 no Águia de Marabá-PA, dentro do Mangueirão, em Belém (PA). Agora vai enfrentar o Caxias-RS.

O Confiança-SE foi até o Piauí e goleou por 5 a 0 o Parnahyba-PI. Na segunda fase pega fora o Ceará. O Remo-PA fez 4 a 0 em cima do GAS, em Roraima, e agora vai receber o Criciúma-SC. O União Araguainense-TO, em casa, venceu por 4 a 2 o América-RN, avançando para pegar o Maringá, no norte do Paraná.

O Nova Iguaçu-RJ também goleou, por 4 a 1, o Barcelona-RO, em Rondônia, e vai medir forças com o Vasco, num duelo fluminense. No confronto cearense, deu empate por 1 a 1 no tempo normal e o Maracanã venceu a disputa de pênaltis (5 a 4) sobre o Ferroviário-CE.

O São José-RS também ganhou fora, depois de atravessar o país para ir até o Amapá e vencer por 3 a 1 o Oratório-AP. O seu adversário será sousa-PB ou Red Bull Bragantino que se enfrentam na Paraíba, nesta quinta-feira.

Mesmo estando na Série B do Brasileiro, o América-MG foi eliminado pelo Cascavel-PR que disputa a Série D e venceu por 1 a 0, tendo a vantagem de atuar em casa, no Paraná. O time paranaense agora vai sair diante do Aparecidense-GO, que eliminou o Votuporanguense-SP nos pênaltis (5 a 4) após empate por 2 a 2 no interior de São Paulo.

No Rio Grande do Sul, o Guarany, de Bagé (RS), fez 2 a 1 em cima do Altos-PI. Na outra fase o compromisso será mais difícil: o Athletico, em Curitiba (PR).

Mesmo como visitante, o Tombense-MG superou por 3 a 1 o CSE, em Palmeira dos Índios(AL). Ainda fora de casa vai enfrentar o Operário-PR que só eliminou o Humaitá-AC nos pênaltis (3 a 1) após empate sem gols.

PREMIAÇÃO

Por participar da primeira fase, times da Série A já garantem R$ 1,54 milhão em premiação. Os da Série B ganham R$ 1,37 milhão, enquanto o restante R$ 830 mil. Se avançarem, ganham R$ 1,874 milhão, R$ 1,54 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

A partir da terceira fase, porém, a premiação é igual para todos, iniciando em R$ 2,31 milhões. O campeão ganha R$ 77 milhões, enquanto o vice fica com R$ 33 milhões. Se um time da Série A for campeão, tendo participado desde a primeira fase, acumulará R$ 101,2 milhões, uma premiação recorde. Ano passado o Flamengo, como campeão, arrecadou R$ 93,1 milhões.

CONFIRA OS RESULTADOS DE QUARTA-FEIRA:

Dourados-MS 0 x 2 Caxias-RS

CSE-AL 1 x 3 Tombense-MG

FC Cascavel-PR 1 x 0 América-MG

Guarany-RS 2 x 1 Altos-PI

Jequié-BA 1 x 2 Retrô-PE

Votuporanguense-SP (4)2 x 2 (5) Aparecidense-GO

Águia-PA 0 x 8 Fluminense-RJ

Barcelona-RO 1 x 4 Nova Iguaçu-RJ

Maracanã-CE (5)1 x 1 (4) Ferroviário-CE

Parnahyba-PI 0 x 5 Confiança-SE

União Araguainense-TO 4 x 2 América-RN

Oratório-AP 1 x 3 São José-RS

GAS-RR 0 x 4 Remo-PA

Humaitá-AC (1)0 x 0 (3) Operário-PR

Concórdia-SC 2 x 1 Ponte Preta-SP