Trump assina ordem para implementar esforço de eficiência de custos do DOGE

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 26, uma ordem executiva para implementar o esforço de eficiência de custos do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), segundo comunicado divulgado pela Casa Branca.

A ordem visa "uma transformação nos gastos federais com contratos, concessões e empréstimos para garantir que os gastos do governo sejam transparentes e que os funcionários do governo sejam responsáveis perante o público americano", de acordo com o texto publicado.

Todos os órgãos federais devem analisar contratos e subsídios em busca de "desperdício, fraude e abuso" e trabalhar com os funcionários do DOGE para analisar e rescindir contratos "desnecessários", acrescenta o texto.