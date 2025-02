No 'BBB 25', Vitória Strada relembra briga com irmãs e desabafa com Maike: 'Corri atrás'

Em conversa com Maike, Vitória Strada relembrou a briga que teve nas últimas semanas com as irmãs Camilla e Thamiris no Big Brother Brasil 25. Vitória, que escapou de seu terceiro Paredão, teve uma semana conturbada na casa.

Vitória desabafou com Maike: "Eu entregava tudo. Depositei um nível de confiança, irmandade, que basicamente eu não guardava nenhuma análise para mim".

A sister continuou: "Eu vou ficar próxima de quem me acolheu. Se ela se sentiu sozinha um dia e meio, imagina uma semana." Maike argumentou que Thamiris não abandonou a atriz, que retrucou. "Sim, mas porque eu corri atrás também", disse ela, argumentando que não se permitiu ter o próprio tempo de não querer conversar. "Mas ao mesmo tempo eu não ia conseguir ontem, que eu podia ir embora, ficar tranquila. Se a Camilla ia ficar tranquila com isso, eu não ia, então fui falar com ela", contou.

Vitória contou para Maike como era sua relação com as irmãs. "Em vários momentos eu me sentia mal porque elas me instigavam a ser diferente de como sou. (...) Mas agora penso que eu estou vencendo isso aqui por ser eu mesma. Meu jogo se abriu."

A sister lamentou ser o principal alvo da casa desde o início do jogo. "Além de estar no alvo desde o início, eu passei uma semana sem as minhas principais amizades aqui dentro, além de também estar no Paredão e ter acabado de perder minha dupla. Isso me fez ficar muito mais forte (...) Eu entendi que realmente não era prioridade nem dentro do quarto. (...) Essa semana foi tão difícil, mas ao mesmo tempo eu aprendi tanto."

Minutos antes, quando Thamiris ainda participava da conversa, Vitória ainda jogou uma indireta no ar: "O que mais me incomoda é que muita gente fala com muita certeza de muita coisa. Como se tivesse certeza de tudo, como se soubesse como tem que se portar?".