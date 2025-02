Salesforce decepciona em lucro no quarto trimestre e em guidance para 2026; ação cai 5%

A Salesforce registrou lucro líquido de US$ 1,71 bilhão no quarto trimestre fiscal de 2025 e lucro diluído por ação de US$ 2,78, acima da expectativa da FactSet de US$ 2,61.

A receita do trimestre alcançou US$ 9,99 bilhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, mas abaixo das expectativas de US$ 10,04 bilhões dos analistas da FactSet.

No guidance para o ano fiscal de 2026, a Salesforce também decepcionou as expectativas. Os analistas estavam esperando vendas de US$ 41,37 bilhões, e o ponto médio do guidance da empresa ficou aquém disso, em US$ 40,70 bilhões.

Às 18h21 (de Brasília), as ações da Salesforce caíam 5,05% no after hours de Nova York.