Vendas da indústria de máquinas e equipamentos sobem 19,5% em janeiro ante janeiro de 2024

A indústria de máquinas e equipamentos começou 2025 mantendo a trajetória de recuperação iniciada no segundo semestre do ano passado. As vendas do setor, na soma de mercado interno e exportações, subiram 19,5% no comparativo do mês passado com janeiro de 2024, chegando a R$ 20,5 bilhões em receita líquida.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 26, pela Abimaq, a associação que representa os fabricantes de bens de capital mecânicos. Frente a dezembro, houve queda de 4,6% em janeiro, mas a variação negativa é explicada pela sazonalidade. Descontando os efeitos sazonais, o setor mostrou crescimento de 7,5% na margem - ou seja, de um mês para o outro.

A entidade pondera que o crescimento ante o mesmo mês do ano passado se deu sobre uma base de comparação fraca, uma vez que em janeiro de 2024 o setor registrou queda expressiva, de 21,3%, na comparação interanual.

Frente a janeiro de 2024, os investimentos em máquinas no Brasil, tanto nacionais quanto importadas, tiveram crescimento de 37,6% no mês passado, para R$ 33 bilhões. As compras de máquinas produzidas no Brasil, de R$ 15,6 bilhões, tiveram aumento de 32,3% em um ano, mas, ainda assim, os produtos nacionais representaram menos da metade do consumo total.

As importações, registradas em dólares, tiveram crescimento de 19,3%, para US$ 2,7 bilhões, o maior valor para o mês da série estatística histórica. Praticamente um terço das máquinas importadas no Brasil (36%) vem da China. O maior volume de importação foi realizado pelo setor de infraestrutura e exploração de óleo e gás. Houve também aumento na aquisição de máquinas importadas pelas indústrias de bens de consumo.

Já as exportações de máquinas e equipamentos produzidos no Brasil caíram 22,3% em janeiro, em relação ao primeiro mês do ano passado, somando US$ 818,32 milhões. Conforme a Abimaq, o desempenho dos embarques preocupa por aprofundar a queda das vendas ao exterior iniciada em 2024. A baixa na quantidade exportada, de 23%, foi intensa, e é em parte explicada pelo encolhimento das vendas para Estados Unidos e México.

O balanço mostra ainda um aumento de 0,4%, na passagem de dezembro para janeiro, do número de pessoas empregadas pela indústria de máquinas e equipamentos. O setor encerrou o mês passado com 400,2 mil trabalhadores.