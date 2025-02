Academia posta foto de Fernanda Torres no jantar dos indicados ao Oscar 2025; veja

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) publicou no Instagram as fotos de Fernanda Torres no jantar dos indicados ao Oscar 2025. A brasileira concorre ao prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Ao todo, o filme concorre a três estatuetas.

Confira aqui

O jantar dos indicados é um evento tradicional que antecede as cerimônias anuais do Oscar, e reúne os nomeados às diversas categorias para uma pré-celebração e para fazer as fotos oficiais. Além das fotos em grupo, os atores também são clicados em momentos individuais.

Fernanda Torres aproveitou a noite e foi fotografa ao lado de astros como Timothée Chalamet, Isabella Rossellini, Mikey Madison, Cynthia Erivo e Demi Moore. Em seu Instagram, ela também publicou outras imagens em que aparece pronta para a celebração.

A cerimônia do Oscar 2025 acontece no próximo domingo, dia 2 de março, e terá transmissão no Brasil pela TNT, pela Max e pela TV Globo.