Brasil é nomeado país de honra no Marché du Film, do Festival de Cannes

O Marché du Film, evento de encontro internacional da indústria cinematográfica que acontece durante o Festival de Cannes, nomeou o Brasil como país de honra em 2025. O cinema brasileiro será destaque do evento, entre os dias 13 e 21 de maio.

O marco histórico acontece no mesmo ano em que as relações diplomáticas entre o Brasil e França completam 200 anos.

A participação do Brasil acontecerá em toda a programação do Marché du Film e trará mostras de filmes e documentários em andamento. Além disso, serão promovidos eventos de networking e apresentações de novas iniciativas internacionais de coprodução.

Como parte dos esforços, o Ministério da Cultura do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Paris, capital da França, organizaram o programa País de Honra, que reunirá em Cannes os principais cineastas, produtores e tomadores de decisão do setor audiovisual brasileiro.

Margareth Menezes, ministra da Cultura, falou sobre o evento: "Brasil e França compartilham há muito tempo uma parceria forte e em evolução, e isso se estende ao mundo do cinema e às indústrias criativas. Ao celebrarmos dois séculos de relações diplomáticas em 2025, esta ocasião fortalece os laços culturais e artísticos entre as duas nações".

O Festival de Cannes acontecerá de 13 a 24 de maio em Cannes, na Riviera Francesa.

