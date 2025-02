Vinicius recebe punição gravíssima após cortar fio do microfone de Aline no BBB25

Deu ruim no BBB25! Na tarde desta quarta-feira, dia 26, Vinicius recebeu uma punição gravíssima após cortar o fio do microfone de Aline. O momento aconteceu enquanto o brother ajudava a amiga a tirar as tranças.

Vinicius, Aline e Camilla estavam conversando no banheiro, quando o baiano percebeu que tinha feito algo errado. Assustado ele comentou com as amigas:

- Eu cortei o negócio.

- O fio?, quis saber Aline.

- Meu Jesus, respondeu Vinicius.

Diante da reação do amigo, Aline teve uma crise de riso nervosa e pediu auxílio no confessionário. Após o susto, o resto dos participantes se reuniram próximo ao cômodo, assustados e preocupados.

Minutos após a confusão, a produção emitiu um alerta de punição gravíssima e o brother perdeu 500 estalecas.

- Todo mundo sabe que foi sem querer?, defendeu Guilherme.

Após o susto todos os brothers se reuniram para ajudar Camilla a retirar as tranças: