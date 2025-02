Equipe de Ana Hickmann desmente que áudio divulgado seja sobre contrato cuja assinatura é falsa

A história ganhou mais um capítulo. O jornal Metrópoles divulgou um suposto áudio, nesta quarta-feira, dia 26, onde Ana Hickmann teria feito um agradecimento ao banco Daycoval no ano de 2022, após a realização de um empréstimo.

No conteúdo da gravação, a apresentadora se dirige à gerente comercial de contas do Grupo Hickmann, da qual, ela teria supostamente afirmado que pediu ao ex-marido Alexandre Correa para encaminhar o áudio em questão na intenção de mostrar que estava grata pela linha de crédito aprovada.

No entanto, a equipe da apresentadora enviou uma nota ao ESTRELANDO alegando que o suposto áudio que está circulando não tem a ver com o contrato de assinatura falsa.

Confira a nota na íntegra:

Recebemos a informação de que a defesa do Alexandre está divulgando um áudio da Ana para a gerente do Daycoval, para induzir a acreditar que se trata do contrato cuja assinatura é falsa e está sendo tratado judicialmente. Diante disso, informamos: A empresa de Ana Hickmann e Alexandre Correa recebeu empréstimos do Daycoval no passado. Os que constam o imóvel de Itu como garantia foram renegociados e estão sendo pagos por Ana, por meio de acordo entre os sócios e o banco. O áudio enviado pela apresentadora na época nada tem a ver com o contrato cuja assinatura é falsa. A defesa de Alexandre busca manipular a imprensa e a opinião pública para tentar desqualificar Ana Hickmann.