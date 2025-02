Quais são os cursos superiores mais procurados do Brasil?

A área que concentra o maior número de pessoas com curso superior completo no Brasil é a de Negócios, Administração e Direito (8.408.722), seguida de Saúde e Bem-Estar (4.146.840) e Educação (3.601.124). Os dados fazem parte do Censo 2022 e foram divulgados na manhã desta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A porcentagem da população brasileira com ensino superior completo praticamente triplicou nas últimas décadas, passando de 6,8% para 18,4%, entre 2000 e 2022.

A porcentagem de pessoas com ensino superior completo aumentou entre brancos e negros (pretos e pardos), mas ainda há diferenças significativas entre as etnias. Na população preta, o aumento foi de 5,8 no período, saindo de 2,1% para 11,7%. Entre os pardos, o nível cresceu um pouco menos, 5,2 vezes, passando de 2,4% para 12,3%. O maior aumento foi entre os brancos, de 9,9% para 25,8%. No recorte por gênero, os números mostram que já há mais mulheres com superior completo do que homens: em 2022, elas eram 20,7% das graduadas contra 15,8%.

Mas há variações muito expressivas, entre as áreas de graduação escolhidas por homens e mulheres, negros e brancos. Dentre as 40 áreas de formação selecionadas pelo IBGE, a de "Serviço Social" foi a que mais registrou a participação feminina. Em 2022, 93,0% das pessoas com curso de graduação concluído nesta área eram mulheres.

As mulheres registravam também participação expressiva entre as pessoas com cursos de graduação concluídos em outras áreas, como "Enfermagem" (86,3%) e "Formação de professores sem áreas específicas" (92,8%). No polo oposto, no entanto, apenas 7,4% das pessoas com curso de graduação concluído em "Engenharia Mecânica e Metalurgia" eram mulheres.

No recorte por raça, mais uma vez as desigualdades chamam atenção. Por exemplo, em 2022, entre as pessoas formadas em Medicina, 75,5% eram brancas, 19,1% pardas e 2,8% pretas. Entre os graduados em Serviço Social, 47,2% eram brancas, 40,2% pardas e 11,8% pretas. A outra única área em que a porcentagem de negros (pretos e pardos) ultrapassa a de brancos é a de Religião e Teologia, em que 48,2% são brancos, 11,0% pretos e 39,8% pardos.

Número de pessoas com curso de graduação concluído por área geral de curso de graduação em 2022:

Negócios, Administração e Direito

8.408.722

Saúde e Bem-Estar

4.146.840

Educação

3.601.124

Engenharia, Produção e Construção

2.371.066

Artes e Humanidades

1.921.753

Ciências Sociais, Comunicação e Informação

1.754.239

Ciências Naturais, Matemática e Estatística

960.347

Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação

817.628

Agricultura, Silvicultura, Pesca e Veterinária

536.708

Serviços

499.370

Não sabe/mal especificada

836.493