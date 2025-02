Diogo é eliminado do BBB25; Vilma e Vitória continuam no jogo

Fim de linha... Nesta terça-feira, dia 25, rolou mais uma das temidas noites de eliminação. Dessa vez, quem levou a pior foi Diogo, com 43,93% dos votos. A segunda mais votada foi Vitória Strada e por último ficou Vilma.

Antes do anúncio do eliminado da noite, Tadeu Schmidt chamou os VTs da noite, com vídeos do que rolou pós-sincerão na última segunda-feira, dia 24, o quadro inspirado no anime Death Note e o Fanfic BBB.

Além destes, outros que bombaram na web foram o vídeo especial da dupla Joselma e Guilherme, que emocionou os internautas. Já falando da treta mais importante da semana, o momento em que Thamiris vestida de cobra abraçando Vitória.

Falando um pouco da dinâmica desta semana, Tadeu contou sobre um botão misterioso que estará no jardim. Quem apertar, vai direto para um quarto, onde ele terá que encontrar as letras do VIP, se não conseguir já estará na xepa da próxima liderança. Além disso, ele tem que vetar outro participante do BBB25 da Prova do Líder da próxima quinta-feira, dia 27.

Finalmente começando mais um dos discursos, que fazem os brothers criarem teorias, Schmidt falou sobre o protagonismo que Vitória e o ator receberam por escolhas de voto. Terminando e contando o resultado de que o eliminado era Diogo.