Faltou a tratativa da Aneel de outros temas, como investimento intraciclo, aponta Abradee

O presidente executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, disse nesta terça-feira, 25, que a entidade vai buscar o encaminhamento regulatória pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em temas como o reconhecimento de investimentos entre revisões tarifárias, ou intraciclo.

Para ele, faltou a tratativa desse e de outros pontos no termo de renovação dos contratos das distribuidoras, aprovado hoje. Por outro lado, o ponto da desistência de ações judiciais como critério para a renovação ficou pacificado, na avaliação do Executivo. A diretora e relatora disse que as distribuidoras terão 30 dias para manifestar interesse na renovação, a partir da publicação do termo votado hoje.

Ele não detalhou se essa regra vale para todas as 19 com contrato a vencer até 2031 ou só para aquelas com prazo apertado.