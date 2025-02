Caixa: Carteira de crédito vai a R$ 1,236 tri no 4º trimestre de 2024, alta de 10,4% em um ano

A carteira de crédito da Caixa Econômica Federal encerrou o quarto trimestre de 2024 em R$ 1,236 trilhão, de acordo com resultados divulgados nesta terça-feira, 25. O volume é 10,4% maior que o registrado no mesmo período de 2023.

Na carteira de maior peso, a de habitação, a Caixa cresceu 13,5% no ano passado, chegando a um saldo de R$ 832,054 bilhões. "A Caixa é líder de mercado no segmento imobiliário, com 67,2% de market share em financiamentos totais, aumento de 0,4 ponto porcentual em comparação a dezembro de 2023", diz o banco.

Foram R$ 47,2 bilhões em contratações no segmento imobiliário no quarto trimestre de 2024, uma queda de 2,7% em relação ao mesmo período de 2023. Com recursos da poupança, foram R$ 14,1 bilhões, baixa de 8,0%, enquanto o FGTS respondeu por R$ 33,1 bilhões, com queda de 0,3% no mesmo período.

A carteira para o agronegócio teve aumento de 11,4% em um ano, para R$ 62,575 bilhões.

No crédito comercial para pessoas físicas, houve queda de 0,5% em relação ao quarto trimestre de 2023, para R$ 133,999 bilhões. O saldo das operações de crédito de pessoa jurídica avançou 3,2% ante o mesmo período de 2023, para R$ 100,422 bilhões.