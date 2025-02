Chuvas em SP deixam capital em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta

As chuvas que caem em São Paulo nesta terça-feira, 25, deixam as zonas norte e oeste da capital em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas da Prefeitura. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta severo informando que "uma chuva forte" se espalha pelas duas regiões . "Tenha cuidado nas próximas horas. Abrigue-se", destaca o órgão.

De acordo com o CGE, as regiões mais atingidas são Pirituba, Freguesia do Ó e Lapa. Há o risco também para queda de granizo, informa o órgão. As marginais Tietê e Pinheiros também entraram, às 18h10, em estado de atenção por conta dos temporais.

"Áreas de chuva formadas pelo calor e a atuação da brisa marítima começam a atuar na cidade", diz o CGE. "Chove forte e isolado entre as zonas norte e oeste, principalmente nas subprefeituras de Pirituba/Jaraguá, Freguesia do Ó e Lapa. Há potencial para queda de granizo e formação de alagamentos", informou a Prefeitura.

Para os próximos dias, a tendência é de um cenário parecido: manhãs com altas temperaturas e pancadas de chuvas fortes no período da tarde. A previsão para quarta-feira, 26, é máxima de 32°C e precipitações entre o meio da tarde e início da noite, resultado de uma combinação de calor com brisa marítima.

Conforme o CGE, os sistemas meteorológicos não indicam a chegada de uma frente fria que possa alterar este cenário nos próximos dias.

"Desta forma, diante de temperaturas elevadas e com baixos índices de umidade do ar, a recomendação é beber água à vontade, manter-se hidratado, evitar exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes do dia, principalmente entre 11h e 16h", recomenda o centro. "Sempre que possível, utilizar umidificadores nos ambientes internos das residências, como toalhas molhadas e recipientes com água."