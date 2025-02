Vasco anuncia atacante português Nuno Moreira após pedir recuperação judicial

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante português Nuno Moreira. Destaque do Casa Pia, clube que vinha defendendo no Campeonato Português, o jogador de 25 anos desembarcou no Rio de Janeiro no sábado, realizou exames médicos e assinou contrato com a equipe cruzmaltina até dezembro de 2027 - com opção de prorrogação por mais uma temporada.

A contratação do atacante foi confirmada horas depois de o clube anunciar que deu entrada em um processo de recuperação judicial para sanar a crise tanto do clube associativo quanto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O time carioca tem dívida estimada em cerca de R$ 1,4 bilhão.

A agremiação carioca pagará 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) da multa rescisória ao Casa Pia, de forma parcelada, pelo novo reforço. A expectativa é de que ele seja regularizado a tempo de reforçar o Vasco diante do Flamengo, no sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Formado no Sporting, de Portugal, Nuno Moreira também defendeu o Vizela antes de se transferir para o Casa Pia. No clube lisboeta, o atleta atravessou a melhor fase da carreira, com nove gols e cinco assistências em 23 partidas disputadas na atual temporada. Em janeiro, foi eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Português.

"Estou muito feliz porque o Vasco é um time muito grande, com ligações a Portugal também. Estou ansioso para começar", comentou Nuno ao desembarcar no aeroporto do Galeão. "É uma nova etapa para mim. O Brasil vai ser um lugar de fácil adaptação, pela língua, pela cultura, pela comida. Então, estou muito feliz de estar aqui."

Nuno Moreira é o sétimo reforço da equipe comandada por Fábio Carille nesta temporada. Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Tchê Tchê, Maurício Lemos e o argentino Benjamín Garré foram os nomes anunciados anteriormente.