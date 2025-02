Defesa de P-Diddy pede para que provas sejam anuladas antes de julgamento; entenda!

De acordo com informações dadas pelo Deadline na última segunda-feira, dia 24, a defesa de Sean Combs, conhecido como P-Diddy, fez um pedido no último domingo, dia 23, para que as provas obtidas por mandados de busca nas propriedades do cantor sejam anuladas.

Esta solicitação aconteceu antes do julgamento do rapper que está marcado para maio de 2025. Segundo os advogados, as provas contra Combs foram obtidas por mandados de busca inconstitucionalmente amplos, o que seria uma estratégia da promotoria para ter maior acesso a informação.

Em um trecho da documentação assinada pela defesa do artista, que está preso desde setembro de 2024, afirmam:

Com base na teoria de que toda a vida do Sr. Combs foi um empreendimento criminoso, o governo buscou autoridade praticamente ilimitada para apreender qualquer evidência relacionada a esse empreendimento.

Apesar de haver uma grande equipe cuidando da situação do rapper, acusado de crimes como agressão, tráfico sexual e abuso, um dos advogados entrou com uma moção do caso na última sexta-feira, dia 21.

De acordo com a Variety, a moção de Anthony Ricco averiguada pelo portal americano contém a seguinte explicação:

Embora tenha fornecido a Sean Combs o alto nível de representação legal esperado pelo tribunal, sob nenhuma circunstância posso continuar a servir efetivamente como advogado de Sean Combs.

A proposta ainda precisa ser aprovada por um juiz. Marc Agnifilo e Teny Geragos continuarão a representar Diddy judicialmente.