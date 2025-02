CEO da Alcoa pleiteará isenção de tarifas para importações de aço do Canadá

A empresa de alumínio Alcoa, com sede em Pittsburgh, defenderá que a administração Trump permita uma isenção às importações canadenses de aço, disse o CEO da Alcoa, Bill Oplinger.

Isso permitiria que dois terços do metal consumido nos EUA continuassem a atravessar a fronteira sem tarifas, disse o executivo na terça-feira na conferência BMO Global Metals and Mining.

Os EUA carecem de 4 milhões de toneladas métricas de alumínio anualmente, e esse déficit é compensado em grande parte pelas importações do Canadá e do México.

Para o executivo, aproximadamente 100 mil empregos na indústria do alumínio podem estar em risco devido às medidas tarifárias propostas pelo presidente Trump.

Uma tarifa de 25% sobre as importações de alumínio poderia resultar no corte de cerca de 20 mil empregos diretos na indústria de alumínio dos EUA e em até 80 mil empregos indiretos, disse Oplinger.

"Estamos claramente defendendo isso com base no fato de que isso é ruim para a indústria do alumínio nos EUA", disse. "É ruim para os trabalhadores americanos." Fonte: Dow Jones Newswires