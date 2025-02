Pai de menino vítima de racismo em São Bernardo lamenta: 'Fica com trauma'

Diego Lucas, pai do menino de 12 anos que sofreu racismo no prédio onde mora no Rudge Ramos, registrou um Boletim de Ocorrência no 2° DP (Distrito Policial) de São Bernardo no último domingo (23) e disse, ao Diário, que pode entrar com um processo cível contra a mãe da criança que presenciou o caso e não repreendeu a atitude. Ele lamentou a situação e destacou que não é a primeira vez que o filho sofre discriminação pela cor de sua pele.

Segundo ele, o filho relatou em prantos o que a menina de 4 anos disse no elevador. "Nossa, nunca vi uma criança tão negra. Ser negro é feio, ser branco é bonito", explicou Diego, que acrescentou: "Eu vi o tanto que ele [o filho] chorou. Foi algo sério. E a mãe dizer que não viu?".

LEIA MAIS: Casos de violência contra negros aumentam 102% no Grande ABC

Diego contou ao Diário que a mulher não chegou a entrar em contato diretamente com ele, mas tentou se justificar dizendo que não é racista. "Ela sequer me mandou uma mensagem, mandou outra pessoa me ligar para falar que queria conversar comigo. Só que ela usou o argumento que todo racista usa dizendo que na família dela tem um monte de negros e que não viu nada. Mas o meu filho pegou o elevador no 15º andar [a mulher e a filha moram no 19° andar] e desceu até o primeiro. E ele falou que a menina disse bem alto. Ela argumentou que não viu o que a filha estava falando", afirmou.

"Eu sei que se meu filho entrasse lá e falasse algo para a filha dela, ela veria, com certeza. Como foi o contrário, a mãe simplesmente desceu e saiu como se nada tivesse acontecido. E eu sei que, para o meu filho chegar chorando daquele jeito, sentido, não foi uma coisa qualquer que a menina falou", reforçou Diego.

O pai da vítima lamentou ainda que não tenha acesso às imagens no elevador: "Para piorar, eu pedi as imagens das câmeras do prédio, mas estavam desligadas. Eu só tenho a imagem dela entrando e saindo do elevador. O prédio disse que as câmeras estavam desligadas, mas nunca informaram isso para os moradores. Aí fica chato. Só me faz pensar que, se fosse uma cena para me incriminar, teria câmera. Agora, como é para ajudar, não tem. Ficou essa sensação."

Ele apontou que não vai deixar o caso passar impune. "Posso entrar com uma ação cível contra ela [a mãe da criança que presenciou o momento]. O delegado falou para mim que não é crime, já que a menina tem quatro anos. E realmente eu entendo, mas o que mais me dói é que a mãe estava do lado e disse que não viu", alegou Diego.

LEIA MAIS: ‘O Brasil nunca superou o racismo e o colonialismo’

Para Diego Lucas, o caso pode gerar traumas irreparáveis para o filho. "Ele fica acuado, com a autoestima baixa e acha que é diferente de outras crianças. Fica com trauma. Às vezes, abre uma cicatriz que a gente não sabe como curar. Por fora, ele parece bem, mas para mim, eu não sei como vai ser quando ele pegar o elevador de novo sozinho e parar no andar. Ele vai olhar para a pessoa. O que a pessoa vai falar? Ele vai ficar com medo", disse.

Entenda

O caso de racismo contra um adolescente de 12 anos foi denunciado pelo pai da vítima, Diego Lucas, no último domingo (23). Segundo relato do pai, o menino entrou sozinho no elevador do prédio que mora quando uma criança começou a fazer comentários sobre sua cor. A mãe da menina, que estava ao lado, não teria reagido à situação. O vídeo compartilhado, que mostra o menino chorando após o episódio, chegou a alcançar 3,5 milhões de visualizações no Instagram.

"Minha tolerância para racismo é zero. Só vou conseguir as imagens do elevador amanhã e vou fazer o que tem que ser feito!", declarou Diego Lucas em uma publicação nas redes sociais. Ele também destacou o impacto emocional do episódio no filho. "Isso pode abrir uma ferida que jamais seja cicatrizada. Conheço ele muito bem e percebi o quanto ficou sentido com isso."