No Carnaval, Unidos da Tijuca vai fazer um minuto de silêncio em homenagem a Lexa

Após o anúncio de que Lexa não seria a Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025, a escola de samba tem dado apoio para a cantora com gestos especiais. Durante o desfile na próxima segunda-feira, dia 3, não será diferente, a agremiação programou uma homenagem para a cantora, segundo fontes do jornal Extra.

A bateria vai entrar sem som algum. Ali, em frente à arquibancada do setor um, lugar em que as rainhas costumam parar para tirar fotos, falar com as pessoas e sambar para elas, os ritmistas vão se virar para a arquibancada, se abaixar e fazer um minuto de silêncio. Quando esse tempo acabar, aí, sim, a bateria vai começar a tocar e seguir para o primeiro recuo.

Vale lembrar que Lexa desfilava com a escola há cinco anos e se afastou em janeiro de 2025 após sofrer com pré-eclâmpsia durante a gravidez. A cantora pariu a filha Sofia prematuramente, que morreu três dias depois.