Bianca Censori aparece em pôster polêmico de filme produzido por Kanye West

Após toda a polêmica com o vestido transparente de Bianca Censori no Grammy, a atriz e o marido, Kanye West, abalaram as redes sociais mais uma vez. Em um pôster do novo filme produzido pelo cantor, a australiana aparece nua na foto de divulgação.

No Instagram, o artista parabenizou a esposa pelo papel de protagonista do longa, que teria sido financiado inteiramente por Kanye. O valor do orçamento chegou a 25 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 143 milhões de reais:

Estou muito orgulhoso da minha esposa por estrelar seu primeiro filme, gravado no Japão, dirigido por Vanessa Beecroft e produzido por mim.

O nome do filme e a data prevista de lançamento ainda não foram divulgadas.