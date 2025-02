Lexa fala de perda da filha com alerta sobre pré-eclâmpsia: - Em meio ao meu luto, eu vi que poderia ser luz na vida de outras mulheres

Logo que fevereiro começou, Lexa deu a triste notícia de que sua filha, Sofia, morreu três dias após o parto. Abalada, a cantora se ausentou um pouco das redes sociais e voltou a aparecer ao lado do noivo, Ricardo Vianna, ao dar a primeira entrevista sobre o ocorrido em uma conversa com Drauzio Varella, no Fantástico, que foi ao ar no domingo, dia 23.

Na tarde desta terça-feira, dia 25, ela voltou para as redes e postou um vídeo com a médica responsável pelo seu caso, explicando na legenda:

Essa é a Dra Camila Martin, minha médica, minha anja e instrumento de Deus na minha vida. Graças a Deus e à ela, estou aqui contando essa história. Ela me salvou e me entregou a Sofia com vida, que por conta da prematuridade extrema e outros fatores, infelizmente não resistiu. Assim como dei a entrevista para o Fantástico afim de alertar as mães, pedi para a Dra. Camila gravar esse vídeo falando um pouco mais sobre o meu caso e sobre essa doença tão silenciosa e tão séria!

Além disso, Lexa ainda deixou claro que o seu diagnóstico não foi nada comum:

Meu caso foi EXTREMAMENTE RARO! A maioria das mulheres tem pré-eclâmpsia mais tardia? a minha foi extremamente precoce! Eu fiz um pré-natal perfeito, mas mesmo assim, desenvolvi a doença. A diferença é que se eu não tivesse feito e não tivesse internado? vocês podem ter certeza que o desfecho seria outro e ainda pior.

E revelou que resolveu usar a sua voz para fazer com que mais pessoas saibam da gravidade da doença:

Em meio ao meu luto, eu vi que poderia ser luz na vida de outras mulheres.