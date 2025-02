Pesquisa CNT: 64,8% acham que Lula não merece ser reeleito para governar País

Pesquisa CNT divulgada nesta terça-feira, 25, mostra que a possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é aprovada pela maioria da população. Para 64,8% dos entrevistados, o petista não merece ser reeleito para mais quatro anos de governo pelos resultados apresentados até aqui.

As eleições são em outubro de 2026, o que significa que muito ainda pode acontecer nos próximos meses para mudar a percepção da população sobre a gestão petista. O retrato identificado pela pesquisa, no entanto, é desfavorável ao presidente. Apenas 31,7% dos entrevistados disseram que Lula merece ser reeleito para mais quatro anos de mandato.

A Pesquisa CNT questionou os entrevistados sobre a idade do presidente da República. Em 2026, Lula terá 80 anos durante a campanha. Os entrevistadores perguntaram qual avaliação a população fazia a respeito deste fato. Para 43,6%, a idade não é um fator relevante. Para 36,2%, se trata de um problema, porque preferem líderes mais jovens; 17,3% disseram que a idade avançada do petista é uma vantagem, porque preferem líderes mais experientes.

O atual presidente tem contra si a comparação feita entre sua gestão e a de Jair Bolsonaro. Para 44,5%, o governo Lula é pior que o do ex-presidente. Para 36,4%, a gestão petista é melhor. Em janeiro de 2024, Lula tinha uma vantagem significativa nesse quesito em relação a Bolsonaro: 48% dos entrevistados consideravam sua gestão melhor que a do ex-presidente, enquanto apenas 29% diziam que era pior.

Como mostra também a pesquisa, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, mas com dificuldades no segundo turno contra seus adversários. O petista tem 30,3% das intenções de voto no cenário contra Jair Bolsonaro (PL), que tem 30,1%.

O ex-presidente, no entanto, está inelegível - o que o impede de ser candidato no ano que vem. Por isso, a Pesquisa CNT testou outros cenários com candidatos que podem vir a ser apoiados por Bolsonaro: o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Tanto Eduardo quanto Tarcísio têm de 13% a 14% de intenções de voto, bem abaixo de Jair Bolsonaro. A distância até as eleições e o impasse na direita bolsonarista sobre quem será o candidato, no entanto, ajudam a explicar o afastamento entre o porcentual de intenções de votos do ex-presidente e de seus aliados.

Como o próprio Lula não tem confirmado que será candidato, a Pesquisa CNT também testou um cenário em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja o candidato do PT à Presidência da República em 2026. Haddad teve 16,2% das intenções de voto, atrás apenas de Ciro Gomes (PDT), que teve 19,7% das intenções de voto. Neste cenário, o candidato bolsonarista é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que teve 14,4% das intenções de voto.

No segundo turno, porém, o cenário é desfavorável para os petistas. De acordo com os dados da pesquisa, Lula está numericamente atrás de Bolsonaro nas intenções de voto (43,4% para o ex-presidente contra 41,6% para o petista) e pouco à frente de Tarcísio (41,2% para o presidente contra 40,7% para o governador). Haddad, por sua vez, está atrás de Bolsonaro (43,1% para o ex-presidente contra 39,4% para o ministro) e de Tarcísio (38,3% para o governador contra 37,3% para o ministro). Essas diferenças, no entanto, estão dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos.