Atrizes de 'Boy Meets World' discutem durante podcast: 'Você me odeia?'

O reencontro entre Danielle Fishel e Maitland Ward no podcast Pod Meets World rendeu momentos de tensão. No episódio do último domingo, 23, as ex-colegas de elenco de Boy Meets World tiveram uma discussão acalorada, trazendo à tona ressentimentos do passado e divergências sobre suas trajetórias pós-série.

A tensão começou quando Fishel questionou: "Você nos odeia?". Ward negou, mas afirmou que sentiu que Fishel a evitava nos bastidores de Girl Meets World, spin-off da série original. Segundo Ward, a falta de comunicação foi dolorosa.

O debate se intensificou quando a atriz mencionou que, em 2013, enviou uma mensagem a Fishel no Facebook, mas percebeu depois que havia sido removida da lista de amigos da colega. A coapresentadora do podcast alegou que raramente usa a rede social e só viu a mensagem anos depois.

Ward também comentou que, ao visitar o set de Girl Meets World em 2015, percebeu uma mudança na relação entre elas. Para ela, Fishel parecia incomodada com sua presença e com a atenção que recebia. Fishel, por sua vez, declarou que a atmosfera do spin-off era bem diferente da série original e que se sentia isolada e criticada no ambiente de trabalho, negando qualquer animosidade pessoal contra Ward.

O embate não parou por aí. Fishel acusou Ward de dar declarações negativas sobre o elenco em entrevistas, insinuando que a colega usava o podcast para se promover. Ward rebateu, dizendo que a atração estava explorando o conflito entre elas para atrair audiência: "Vamos ser honestas, você está me atacando agora para aumentar os números".

A conversa se estendeu para a relação dos apresentadores com Ben Savage, protagonista da série, que, segundo eles, cortou contato com os demais colegas da série há anos. Will Friedle, outro ex-integrante do elenco, lamentou o afastamento de Savage, reforçando que o ex-colega simplesmente parou de responder suas mensagens sem explicação.

Apesar do clima tenso, ao final do episódio, Fishel fez questão de afirmar que não odeia Ward e que ela sempre terá espaço no programa para um novo bate-papo.

Boy Meets World é uma série de comédia dramática exibida entre 1993 e 2000, acompanhando a vida de Cory Matthews (Ben Savage), um jovem que cresce ao lado de sua família e amigos enquanto aprende lições sobre amizade, amor e responsabilidade. A produção está disponível no Disney+.